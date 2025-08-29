Presidenti i Lillet: S’ka ofertë nga Marseille për Zhegrovën

Të premten, mediat franceze raportuan se sulmuesi kosovar kishte arritur marrëveshje personale me Marseillen, por këto lajme janë mohuar nga kreu i klubit francez. Në një intervistë për “Canal+”, Létang theksoi se asnjë lojtar nuk mund të zhvillojë bisedime me një klub tjetër pa autorizimin e klubit të tij, duke shtuar se Lille nuk ka…

Sport

29/08/2025 21:39

Të premten, mediat franceze raportuan se sulmuesi kosovar kishte arritur marrëveshje personale me Marseillen, por këto lajme janë mohuar nga kreu i klubit francez.

Në një intervistë për “Canal+”, Létang theksoi se asnjë lojtar nuk mund të zhvillojë bisedime me një klub tjetër pa autorizimin e klubit të tij, duke shtuar se Lille nuk ka marrë asnjë ofertë për Zhegrovën.

“A ka një marrëveshje midis Marseillet dhe Edon Zhegrovës? Jam shumë i befasuar nga ajo që po më thoni, sepse rregulloret janë mjaft të qarta. Lojtari nuk mund të flasë me klub tjetër pa autorizim të klubit të tij. Nuk jam kontaktuar nga Olympique de Marseille. Nuk kam pasur asnjë kërkesë për të qenë në gjendje të flas me lojtarin tim”, ka deklaruar presidenti i Lillet.

