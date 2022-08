​Presidenca: Vuçiq duhet ta dijë se frikësimi i kosovarëve me “stilin Milosheviq” do të dështojë Shefi i stafit në kabinetin e Presidencës Blerim Vela ka akuzuar Beogradin zyrtar për presion ndaj qytetarëve të Kosovës në pikat kufitare, duke thënë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq duhet ta dijë se ky presion i stilit Millosheviq do të dështojë. Vela në një postim në Twitter ka thënë se një numër i madh…