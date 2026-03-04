Presidenca: I pasaktë lajmi për themelimin e partisë “Lista Shpresa”

Egnesa Vitia, këshilltare e Presidentes Vjosa Osmani, ka demantuar lajmin që po qarkullon në media dhe se e para e shtetit ka themeluar një parti të re politike me emrin “Lista Shpresa”. Vitia ta se raportimi është “i pasaktë”, duke mohuar kështu pretendimet se Presidentja Osmani qëndron prapa krijimit të një subjekti të ri politik.…

Lajme

04/03/2026 22:40

Egnesa Vitia, këshilltare e Presidentes Vjosa Osmani, ka demantuar lajmin që po qarkullon në media dhe se e para e shtetit ka themeluar një parti të re politike me emrin “Lista Shpresa”.

Vitia ta se raportimi është “i pasaktë”, duke mohuar kështu pretendimet se Presidentja Osmani qëndron prapa krijimit të një subjekti të ri politik.

Sipas saj, pretendimet për formimin e një Liste të tillë nga presidentja nuk qëndrojnë.

Artikuj të ngjashëm

March 4, 2026

Situata politike në vend, Dejona Mihali tregon qëndrimin e Vetëvendosjes

March 4, 2026

Raketa iraniane drejt Turqisë, Erdogan: Nuk i lëmë asgjë rastësisë për...

March 4, 2026

Hamza: I thashë Kurtit se komunikimi ynë për Presidentin përfundon këtu,...

March 4, 2026

Gjini: Aleanca nuk ka rrezik të mos e kalojë pragun, do...

March 4, 2026

“Operacionin tonë e vlerësoj me 15 nga 10”- Trump: Nëse SHBA...

March 4, 2026

Sekretarja e shtypit të Shtëpisë së Bardhë: Goditja ndaj Iranit ‘vendimi...

Lajme të fundit

Situata politike në vend, Dejona Mihali tregon qëndrimin e Vetëvendosjes

Raketa iraniane drejt Turqisë, Erdogan: Nuk i lëmë...

Hamza: I thashë Kurtit se komunikimi ynë për...

Gjini: Aleanca nuk ka rrezik të mos e...