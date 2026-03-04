Presidenca: I pasaktë lajmi për themelimin e partisë “Lista Shpresa”
Egnesa Vitia, këshilltare e Presidentes Vjosa Osmani, ka demantuar lajmin që po qarkullon në media dhe se e para e shtetit ka themeluar një parti të re politike me emrin “Lista Shpresa”. Vitia ta se raportimi është “i pasaktë”, duke mohuar kështu pretendimet se Presidentja Osmani qëndron prapa krijimit të një subjekti të ri politik.…
Lajme
Egnesa Vitia, këshilltare e Presidentes Vjosa Osmani, ka demantuar lajmin që po qarkullon në media dhe se e para e shtetit ka themeluar një parti të re politike me emrin “Lista Shpresa”.
Vitia ta se raportimi është “i pasaktë”, duke mohuar kështu pretendimet se Presidentja Osmani qëndron prapa krijimit të një subjekti të ri politik.
Sipas saj, pretendimet për formimin e një Liste të tillë nga presidentja nuk qëndrojnë.