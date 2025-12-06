Prekëse, Selvija merr tjetër vendim pas vdekjes së Shpat Kasapit

Disa ditë më parë, pas një sulmi kardiak, këngëtari i njohur Shpat Kasapi ndërroi papritmas jetë, duke lënë pas një boshllëk të madh në skenën muzikore dhe mes familjarëve. Bashkëshortja e tij ka marrë një vendim të papritur në lidhje me rrjetet sociale, duke fshirë thuajse të gjitha imazhet e mëparshme. Aktualisht, ajo ka lënë…

06/12/2025 20:04

Disa ditë më parë, pas një sulmi kardiak, këngëtari i njohur Shpat Kasapi ndërroi papritmas jetë, duke lënë pas një boshllëk të madh në skenën muzikore dhe mes familjarëve.

Bashkëshortja e tij ka marrë një vendim të papritur në lidhje me rrjetet sociale, duke fshirë thuajse të gjitha imazhet e mëparshme.

Aktualisht, ajo ka lënë vetëm tre foto, ndër të cilat një fotografi e përbashkët me Shpatin, duke shfaqur momentet e tyre më të bukura së bashku.

Ky veprim i bashkëshortes është parë nga ndjekësit si një mënyrë për të përkujtuar jetën e Shpatit dhe për të ruajtur privatësinë e familjes në këto momente të vështira.

 

