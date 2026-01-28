Portieri shënon gol dhe kualifikon Benfican në play-off
Skuadra e Benficas ka shënuar fitore 4:2 ndaj Real Madridit. Ekipi portugez me këtë fitore e dërgoi Real Madridin dhe vetvetën në play-off, shkruan Indeksonline Golat për Benfican i shënuan: Schjelderup (2) dhe Pavlidis dhe Trubin. Për Real Madridin i shënoi sulmuesi francez, Kylian Mbappe. VIDEO
Sport
