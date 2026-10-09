Policia zbulon detaje për vrasjen e dyfishtë në Gjilan: I dyshuari u vetëdorëzua pak minuta pas ngjarjes
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani bëri të ditur se i dyshuari për vrasjen e dyfishtë është vetëdorëzuar në Stacionin e Policisë pak minuta pas rastit tragjik. Të premten në ora 14:25 policia e Kosovës është njoftuar për të shtëna me armë zjarri në fshatin Livoç i Ulët në këtë…
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Zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani bëri të ditur se i dyshuari për vrasjen e dyfishtë është vetëdorëzuar në Stacionin e Policisë pak minuta pas rastit tragjik.
Të premten në ora 14:25 policia e Kosovës është njoftuar për të shtëna me armë zjarri në fshatin Livoç i Ulët në këtë komunë, ku si pasojë mbetën të vdekur një 30 vjeçare së bashku me vëllain e saj. Personi i tretë është plagosur rëndë, konfirmoi Hashani.
Ai tha se ende nuk dihen motivet e rastit.
“Policia e Kosovës rreth orës 14:25 e ka pranuar një informatë se në Livoç në Gjilan ka pasur të shtëna me armë zjarri. Njësitet policore me urgjencë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe nga hetimet e para mësohet se aty ka ndodhur një rast i rëndë, që na ka tronditur të gjithëve. Bëhet fjalë për nja vrasje të dyfishtë dhe një plagosje. Dyshohet se plagosja është e rëndë, sepse personi i lënduar është dërguar në Qendrën Emergjente në Gjilan, pastaj për shkak lëndimeve u dërgua në QKUK. Për momentin nuk dihen motivet e rastit. Edhe forenzika, edhe hetuesit dhe prokurori i shtetit kanë dalë më vendin e ngjarjes dhe me përkushtimin më të madh po i hetojmë rrethanat”, tha ai.
Pas vetëdorëzimit, i dyshuari është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës.
“Nuk kam informatë saktë pas sa kohe, por për një kohë shumë të shpejtë është vetëdorëzuar në Stacionin policor në Gjilan, hetuesit rajonalë kanë filluar me procedurat intervistuese në bazë të ligjit, në prani të avokatit mbrojtës”, tha ai.
Mjeku i cili ka pranuar rastin e të plagosurit në Spitalin e Gjilanit, Suat Haliti përmes një deklarate me shkrim tha se i plagosuri ka qenë në gjendje të rëndë kritike dhe ëshë mbajtur me doza të gjakut para dërgimit në QKUK.
Ai për 30 vjeçaren e cila ka vdekur si pasojë e të shtënave me armë të zjarrit, bëri të ditur se e ka pasur tetë plumba në trupin e saj.
Ndërsa, drejtori i Emergjencës në QKUK, Naser Syla konfirmoi për Kosovapress se i plagosuri pas egzaminimeve është dërguar në sallë operative të kirurgjisë abdominale, urologjisë dhe anestezionit.
Pas nënshtrimit të operacionit i njëjti do të dërgohet në mjekësinë intensive qendrore.
Sipas informatave të KosovaPressit burri ka vrarë gruan dhe vëllain e saj, ndërsa xhaxhai i gruas është duke u trajtuar në QKUK.
Gjatë veprimeve policore është sekuestruar një armë zjarri, e cila dyshohet se është përdorur në rast.
Policia e Kosovës, në koordinim me Prokurorin e Shtetit dhe njësitë relevante hetimore, eshtë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të sqarimit të plotë të rrethanave të ngjarjes, përcaktimit të motivit dhe dokumentimit të rastit.