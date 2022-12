Policia: Në tri raste u sulmuam me armë zjarri tek Liqeni i Ujmanit Policia e Kosovës ka njoftuar se janë sulmuar me armë zjarri tri herë në afërsi të pendës së Liqenit të Ujmanit, teksa po patrullonin në rrugën që shpie në drejtim të pikës kufitare në Bërnjak. Këtë gjë PK-ja e ka njoftuar me anë të një komunikate për media, duke thënë se njësitet policore iu janë…