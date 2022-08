Policia me operacion të gjerë: Kontrollohen 36 lokale të natës, zbulohen viktima të trafikimit Hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore (DHTQNj), në vazhdën e marrjes së masave parandaluese, në identifikimin e hershëm dhe mbrojtjen e viktimave të mundshme të trafikimit me njerëz, ka intensifikuar aktivitetet e saj në terren. Dje më, 26.08.2022, se bashku me njësitet tjera të PK-së dhe të Inspektorëve të punës,…