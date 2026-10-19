Policia kërkon ndihmë për identifikimin e një të dyshuari për asgjësim apo dëmtim të pasurisë
Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për identifikimin e një personi të dyshuar për përfshirje në veprën penale “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë”. Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, kërkesa është bërë me autorizim të prokurorisë kompetente, ndërsa personi i dyshuar shihet në fotografinë e publikuar nga autoritetet. Policia u ka…
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Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për identifikimin e një personi të dyshuar për përfshirje në veprën penale “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë”.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, kërkesa është bërë me autorizim të prokurorisë kompetente, ndërsa personi i dyshuar shihet në fotografinë e publikuar nga autoritetet.
Policia u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që kanë informacione që mund të ndihmojnë në identifikimin e tij, t’i ndajnë ato me organet e rendit.
Informatat mund të dërgohen duke telefonuar në numrin 192 ose përmes adresës elektronike [email protected]. /Lajmi.net/
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