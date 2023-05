Policia jep detaje për plagosjen e mbrëmshme në një diskotekë në Prishtinë, i dyshuari gjendet në arrati Lajmi.net ka mësuar se rreth orës 1:00 të mëngjesit në një diskotekë në Prishtinë ka pasur disa të shtëna me armë zjarri. E lidhur me këtë rast nga Policia e Kosovës kanë dhënë detaje. Nga gjuajta me armë është plagosur një person. “Sot rreth orës 00:15 kemi marrë informatën se në një lokal në rrugën…