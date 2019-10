Policia e thërret vëllain e Xhafer Tahirit për ta marrë në pyetje

Pas këtyre raportimeve, Salih Tahiri ka marrë një ftesë për t’u marrë në pyetje nga Policia e Kosovës.

Lajmin e ka bërë të ditur vëllai i tij, Ahmet Tahiri, i cili ka thënë se Salih Tahiri është thirrur për t’u paraqitur në Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Mitrovicën e Jugut.

Ahmet Tahiri ka publikuar dokumentin e ftesës së Policisë, dhe ka mohuar raportimet në disa media se Salih Tahiri po i ikën autoriteteve.

Ai ka thënë se prapa akuzave dhe atyre që ai i ka cilësuar shpifje ndaj Salih Tahirit qëndron Shërbimi Informativ i Kosovës (SHIK), që zyrtarisht është shuar vite më parë.

Shkrimi i plotë i Ahmet Tahirit:

Se SHIK-u eshte shuar veç formalisht, ndersa sot ai eshte me i forte se kurre me pare, deshmojne edhe sulmet e ulta qe adresohen permes te ashtuquajturave portale te cilat ne paniken e humbjes se shefave te tyre te vertete, prodhojne te paverteta te ulta.

Ju njoftoj se sipas procedurave te parapara me ligj, Salihu ka frese per daten 07/10/2019, ne ora 13,00 dhe do ti pergjigjet kesaj dhe cdo frese te organeve te rendit

Pra, krejt lajmet nga dora e zgjatur e SHIK-ut jane vetem klithje e deshperuar e nje skenari te deshtuar.

E verteta do te del se shpejti ne shesh, bashke me humbjen e shantashuesve dhe shpifesve.