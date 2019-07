Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore, në mbështetje të ICITAP-it amerikan, me datën 30 korrik ka organizuar tryezën e rrumbullakët me temën “Ndërtimi i urave”.

Me këtë organizim Policia e Kosovës ka shënuar Ditën Botërore kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore.

Qëllimi i këtij organizimi ka qenë që t’i mundësohet komunitetit përkatës të adresojë çështjet e jetës së përditshme dhe mënyrën se si duhet gjetur zgjidhjet për problemet që i preokupojnë.