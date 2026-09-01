Policia e Kosovës me aktivitet humanitar: “Dhuro gjak, shpëto jetë”

Policia e Kosovës ka njoftuar se zyrtarët policorë nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren i janë bashkuar sot, më 1 shtator 2026, aktivitetit vullnetar për dhurimin e gjakut, nën moton “Dhuro gjak, shpëto jetë”. Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, një numër i konsiderueshëm i zyrtarëve policorë kanë dhuruar gjak vullnetarisht, duke dëshmuar përkushtimin…

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01/09/2026 16:15

Policia e Kosovës ka njoftuar se zyrtarët policorë nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren i janë bashkuar sot, më 1 shtator 2026, aktivitetit vullnetar për dhurimin e gjakut, nën moton “Dhuro gjak, shpëto jetë”.

Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, një numër i konsiderueshëm i zyrtarëve policorë kanë dhuruar gjak vullnetarisht, duke dëshmuar përkushtimin e tyre edhe në aspektin humanitar dhe solidaritetin me qytetarët në nevojë.

Ky aktivitet, sipas Policisë, tashmë është bërë pjesë e aktiviteteve të rregullta dhe organizohet disa herë gjatë vitit në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Kosovës për Transfuzionin e Gjakut.

Dhurimi i gjakut është realizuar në ambientet e Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prizren, si dhe në stacione të tjera policore.

Policia e Kosovës ka theksuar se dhurimi i gjakut është një akt humanitar që mund të ndihmojë drejtpërdrejt në shpëtimin e jetëve, ndërsa ka ftuar edhe qytetarët që t’u bashkohen aktiviteteve të tilla.

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