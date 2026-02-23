Policia e Kosovës godet në Ferizaj: Arrestohet personi që posedonte drogë, pistoletë dhe para të gatshme

Policia e Kosovës, përmes Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik, ka arrestuar një person të dyshuar gjatë një rasti të dhunës në familje në rajonin e Ferizajt, ku dyshohej për posedim të substancave narkotike. Me urdhër të Gjykatës dhe në prezencë të një dëshmitari, është kontrolluar prona ku jetonte i dyshuari L.I., mashkull/kosovar, dhe…

Lajme

23/02/2026 18:30

Policia e Kosovës, përmes Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik, ka arrestuar një person të dyshuar gjatë një rasti të dhunës në familje në rajonin e Ferizajt, ku dyshohej për posedim të substancave narkotike.

Me urdhër të Gjykatës dhe në prezencë të një dëshmitari, është kontrolluar prona ku jetonte i dyshuari L.I., mashkull/kosovar, dhe janë konfiskuar si prova materiale:

  • 86.7 gram marihuanë;

  • 4.7 gram kokainë;

  • 40.2 gram marihuanë në formë çokollate;

  • Një pistoletë me gaz me një karikator dhe 6 fishekë;

  • 400 euro në para të gatshme;

  • 2 telefona mobil;

  • Një pako me letra për mbështjelljen e narkotikëve;

  • Një peshore digjitale.

Veprimet u ndërmorën në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore Ferizaj. Pas intervistimit, me aktvendim të prokurorit kujdestar, i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 23, 2026

Takimet e Kurtit me Hamzën e Abdixhiun, Tahiri: Mungesë e skajshme...

February 23, 2026

Policia e Kosovës fuqizohet me vetura dhe pajisje të reja, dhuratë...

February 23, 2026

Lekaj: Kurti po kërkon alibi me takime selektive për presidentin

February 23, 2026

Ministria e Mbrojtjes sqaron: Përfaqësuesit e UÇK-së do të jenë pjesë...

February 23, 2026

Ushtria amerikane fillon tërheqjen nga baza kryesore në verilindje të Sirisë

February 23, 2026

Rob Jetten bëhet kryeministri më i ri dhe i parë homoseksual i Holandës

Lajme të fundit

25 Garda Kombëtare të vrarë në dhunë pas...

Takimet e Kurtit me Hamzën e Abdixhiun, Tahiri:...

Policia e Kosovës fuqizohet me vetura dhe pajisje...

Lekaj: Kurti po kërkon alibi me takime selektive për presidentin