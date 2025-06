​Pogba po i rikthehet fushës, ky është klubi i ri Paul Pogba është pranë rikthimit në fushën e lojës, këtë herë me fanellën e Monacos, pas përfundimit të pezullimit të tij për doping. Mesfushori francez ka arritur një marrëveshje dyvjeçare me klubin nga Ligue 1 dhe pritet të kryejë vizitat mjekësore gjatë kësaj jave. 32-vjeçari, që numëron 91 paraqitje me kombëtaren franceze, nuk ka luajtur…