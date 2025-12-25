Planifikonin sulme para festave të fundvitit, Turqia arreston 115 anëtarë të ISIS-it

115 anëtarë të Shtetit Islamik-ISIS, u arrestua nga autoritetet turke. Ata dyshohen se kishin planifikuar sulme në prag të festave të fundvitit. Siç raporton BBC, operacioni u zhvillua në Stamboll ku u bastisen 124 lokacione dhe arrestoi shumicën e personave të kërkuar nga 137 sa janë gjithsejt. Sipas prokurorisë, sulmet ishin synuar kryesisht ndaj jomuslimanëve gjatë…

25/12/2025 17:40

115 anëtarë të Shtetit Islamik-ISIS, u arrestua nga autoritetet turke.

Ata dyshohen se kishin planifikuar sulme në prag të festave të fundvitit.

Siç raporton BBC, operacioni u zhvillua në Stamboll ku u bastisen 124 lokacione dhe arrestoi shumicën e personave të kërkuar nga 137 sa janë gjithsejt.

Sipas prokurorisë, sulmet ishin synuar kryesisht ndaj jomuslimanëve gjatë festimeve.

Organet e sigurisë thonë se veprimi në fjalë ishte pjesë e masave parandaluese për të mbrojtur qytetarët dhe festat e fundvitit.

