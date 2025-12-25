Planifikonin sulme para festave të fundvitit, Turqia arreston 115 anëtarë të ISIS-it
115 anëtarë të Shtetit Islamik-ISIS, u arrestua nga autoritetet turke. Ata dyshohen se kishin planifikuar sulme në prag të festave të fundvitit. Siç raporton BBC, operacioni u zhvillua në Stamboll ku u bastisen 124 lokacione dhe arrestoi shumicën e personave të kërkuar nga 137 sa janë gjithsejt. Sipas prokurorisë, sulmet ishin synuar kryesisht ndaj jomuslimanëve gjatë…
115 anëtarë të Shtetit Islamik-ISIS, u arrestua nga autoritetet turke.
Ata dyshohen se kishin planifikuar sulme në prag të festave të fundvitit.
Siç raporton BBC, operacioni u zhvillua në Stamboll ku u bastisen 124 lokacione dhe arrestoi shumicën e personave të kërkuar nga 137 sa janë gjithsejt.
Sipas prokurorisë, sulmet ishin synuar kryesisht ndaj jomuslimanëve gjatë festimeve.
Organet e sigurisë thonë se veprimi në fjalë ishte pjesë e masave parandaluese për të mbrojtur qytetarët dhe festat e fundvitit.