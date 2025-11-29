Plani amerikan | Zelensky takohet me Macron në Paris të hënën
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, pritet të vizitojë Paris të hënën për një takim me homologun e tij francez, Emmanuel Macron, njoftoi zyra e presidencës franceze.
Vizita vjen në një moment të vështirë për Zelenskyn, i cili përballet me sfida të mëdha politike dhe ushtarake që nga pushtimi rus i Ukrainës në vitin 2022, transmeton lajmi.net.
Sipas Pallatit Elysee, të dy udhëheqësit do të diskutojnë “kushtet e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme”, duke u bazuar edhe në bisedimet e fundit në Gjenevë dhe planin amerikan të paqes.
Presidenti Zelensky ka vizituar Parisin për herë të fundit më 17 nëntor, ku gjithashtu pati takime mbi situatën e sigurisë dhe mbështetjen ndërkombëtare për Ukrainën./lajmi.net/