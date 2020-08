Ndryshe është me plakun 80 vjeçar, i cili për 60 vite me radhë nuk ka bërë dush. Me kalimin e kohës, ngjyra e trupit të tij është shndërruar në gri dhe është bërë e vrazhdë, transmeton lajmi.net

Amo Hadji është iranian 80 vjeçar i cili jeton në Provincën e Farsit, në një “shtëpi” me kushte tejet të vështira. Natyrisht, ai mban erë të rëndë dhe për çudi, beson në jetën e tij.

Nuk dihet asgjë më shumë në lidhje me të, ai është zbuluar nga gazetarët iranianë dhe shërbimet sekrete./Lajmi.net/