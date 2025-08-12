Pesë raste të dhunës në familje – Policia arreston tre persona
Policia e Kosovës, me anë të raportit të saj 24-orësh ka bërë të ditur se gjatë kësaj kohe në vend janë raportuar pesë raste të dhunës në familje. Nga policia bëhet e ditur se këto raste kanë ndodhur në Prishtinë, Pejë, Istog, Klinë dhe Gjakovë. Në raport theksohet edhe se nga këto raste, në prangat…
Lajme
Policia e Kosovës, me anë të raportit të saj 24-orësh ka bërë të ditur se gjatë kësaj kohe në vend janë raportuar pesë raste të dhunës në familje. Nga policia bëhet e ditur se këto raste kanë ndodhur në Prishtinë, Pejë, Istog, Klinë dhe Gjakovë.
Në raport theksohet edhe se nga këto raste, në prangat e policisë kanë përfunduar tre persona, dy prej të cilëve janë dërguar në mbajtje, kurse njëri nga ta është liruar në procedurë të rregullt.
Raporti:
DHUNË NË FAMILJE
DHUNË NË FAMILJE
· Pejë / 11.08.2025 – 05:50. Dyshohet se viktima m/k pas një mosmarrëveshje është sulmuar fizikisht nga djali i tij i dyshuari m/k. Viktima ka pranuar tretman mjekësor. I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
· Istog / 11.08.2025 – 00:30. Dyshohet se viktima femër kosovare pas një mosmarrëveshje është ofenduar nga vëllai i saj i dyshuari m/k, i cili me pas edhe ka demoluar shtëpinë dhe e ka kërcënuar me dëbim nga shtëpia. I dyshuari është arrestuar, dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt.
· Klinë / 11.08.2025 – 23:30. Është arrestuar i dyshuari m/k për shkak se e ka sulmuar fizikisht gruan e vëllait të tij viktimën f/k. I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
DHUNË NË FAMILJE Gjakovë / 07.08.2025 – 09:00. Dyshohet se i dyshuari m/k e ka fyer dhe i ka shkaktuar dhunë psiqike viktimës f/k. Me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt