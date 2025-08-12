Pesë raste të dhunës në familje – Policia arreston tre persona

12/08/2025 09:38

Policia e Kosovës, me anë të raportit të saj 24-orësh ka bërë të ditur se gjatë kësaj kohe në vend janë raportuar pesë raste të dhunës në familje. Nga policia bëhet e ditur se këto raste kanë ndodhur në Prishtinë, Pejë, Istog, Klinë dhe Gjakovë.

Në raport theksohet edhe se nga këto raste, në prangat e policisë kanë përfunduar tre persona, dy prej të cilëve janë dërguar në mbajtje, kurse njëri nga ta është liruar në procedurë të rregullt.

Raporti:

DHUNË NË FAMILJE

Prishtinë / 11.08.2025 – 08:30. Dyshohet se pas një mosmarrëveshje viktima m/k, është sulmuar fizikisht nga djali i tij m/k. Nuk raportohet për të lënduar. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori.

DHUNË NË FAMILJE

·         Pejë / 11.08.2025 – 05:50.  Dyshohet se viktima m/k pas një mosmarrëveshje është sulmuar fizikisht nga djali i tij i dyshuari m/k. Viktima ka pranuar tretman mjekësor. I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

·         Istog / 11.08.2025 – 00:30. Dyshohet se viktima femër kosovare pas një mosmarrëveshje është ofenduar nga vëllai i saj i dyshuari m/k, i cili me pas edhe ka demoluar shtëpinë dhe e ka kërcënuar me dëbim nga shtëpia. I dyshuari është arrestuar, dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt.

·         Klinë / 11.08.2025 – 23:30. Është arrestuar i dyshuari m/k për shkak se e ka sulmuar fizikisht gruan e vëllait të tij viktimën f/k. I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

DHUNË NË FAMILJE Gjakovë / 07.08.2025 – 09:00. Dyshohet  se i dyshuari m/k e ka fyer dhe i ka shkaktuar dhunë psiqike  viktimës f/k. Me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt

 

