Përplasje e ashpër: Matoshi i thotë Bajqinovcit lloç i vërshimeve, nervozohet keq deputeti i VV-së

Përplasje e ashpër ka ndodhur mes deputetit të VV-së, Mefail Bajqinovci, e analistit Halil Matoshi.

Matoshi ka akuzuar indirekt Bajqinovcin se ka qenë pahiri në Kuvend duke aluduar se është lloç i vershimeve.

“Nuk më le me fol, unë e mora fjalën. Problemi i Vuçiqit e me Kurtin është problem me elektoratin e tyre, Albini po punon për zgjedhje, kurrgjë për vendin e vet. Nuk bohna nervoz me parapolitikë. Politikë në 51% mundet me depërtu pak si vershime, i mban do gurë, do lloça”, tha Matoshi në Kanal10.

Reagoi ashpër Mefail Bajqinovci.

“Qysh bre për zgjedhje që 4 vjet. Nuk është e vërtetë. Nuk jam hi pahiri në politikë. Nuk është qashtu. Jam bo deputet dy herë. Ti s’ke mujt. Më ofendove. Ke tentu me plot gazetarë, kurrë s’ke mujt me hi deputet”, reagoi Bajqinovci.