Përplasen Xhuli dhe Andi: Nuk e toleroj askënd të më ofendojë Xhuli dhe Andi janë përplasur sot me njëri-tjetrin. Ishte Xhuli ajo e cila tregoi se preket me shakat, shkruan lajmi.net. Ajo u shpreh se nuk e toleron askënd ta ofendojë me një shaka të cilën ajo nuk e kupton. Sipas saj njeriu preket kur thotë diçka dhe të tjerët qeshin me këtë./Lajmi.net/