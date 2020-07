Kryeministri i vendit Avdullah Hoti, ka përfunduar takimin që ka pas me Komitetin për Menaxhimin e Covid-19.

Për media deri tani nuk është dhënë asnjë detaj.

Hoti të gjitha detajet se çfarë është biseduar do t’i bëjë të ditura në konferencën që do të mbajë në ora 16:00.

Nuk dihet nëse Hoti do të kërkojë shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, pas numrit të shtuar rasteve me Covid-19. Po ashtu gjatë kësaj konference Hoti do të flas edhe për takimin virtual të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që u mbajt sot. /Lajmi.net/