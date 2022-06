Përfundon protesta e veteranëve: Herën tjetër nuk do t’i lejojmë deputetët të hyjnë në Kuvend

Në fjalën e tij, Klinaku ka kritikuar edhe një herë deputetët të cilët nuk do të mbështesin përfshirjen e veteranëve në Projektligjin për pagën minimale, shkruan lajmi.net.

“Të nderuar protestues dhe deputetë që nuk e miratuat një ligj i cili shkel veteranët e luftës, e që pushteti pretendonte ta miratojë ligjin që i largonte veteranët nga paga minimale. Ne do të vazhdojmë protestat për të mos lejuar një gjë të tillë… Ne jemi për ngritjen e pagës minimale për të gjitha shtresat, edhe për punëtorët, por nuk duhet të preken veteranët. Nëse këta deputetë që e votojnë sot që ta lënë pensionin e veteranit vetëm 180 euro, këta që e kundërshtojnë kanë rroga të majme, por veteranët nuk mund të mbajnë familjet e tyre me këto paga. Ju faleminderit që keni qenë dinjitoz, që keni marrë pjesë, do t’ju thërrasim edhe herave të tjera që t’i kundërshtojmë këta deputetë që ta ndryshojnë Ligjin. Nëse eventualisht e ndryshojnë, kjo sot ishte paralajmërim ndërsa herëve të tjera do të ndryshojmë edhe ne dhe nuk do t’i lejojmë të hynë as brenda Kuvendit”, ka thënë Klinaku.

Tutje, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta kanë ftuar të gjithë deputetët pa përjashtim që të mos marrin vendim për t’i përjashtuar veteranët nga Projektligji për paga.

“I ftojmë të gjithë deputetët pa dallim të cilësdo partie politike që të mos marrin vendim t’i bëjnë një të keqe kaq të madhe vendit duke u munduar t’i largojnë veteranët nga benefitet e tyre. Edhe në partinë në pushtet ka persona që kanë dhënë shumë për të arritur shteti këtu, ka të burgosur politik, ka ish-pjesëtarë të luftës, ka fëmijë të dëshmorëve dhe nuk duhet të bien pre e një kryeministri të tillë”, kanë deklaruar ata.

Në fund, protestuesve i është bërë thirrje që të shpërndahen në mënyrë të qetë, ndërsa i është kërkuar deputetëve që të reflektojnë sepse sipas veteranëve “pa luftën dhe pa gjakun e dëshmorëve, sot nuk do të kishte deputetë e as institucione”. /Lajmi.net/