Përfundon nata e ndeshjeve kualifikuese për “Katar 2026” – Sllovakia trondit Gjermaninë, Spanja dhe Belgjika bindin me fitore të thella

Janë zhvilluar mbrëmë disa ndeshje interesante në kuadër të kualifikueseve evropiane për Kupën e Botës 2026, me rezultate surprizë dhe performanca mbresëlënëse nga disa prej skuadrave. Befasia më e madhe e mbrëmjes erdhi nga Sllovakia, e cila mposhti Gjermaninë me rezultatin 2-0, falë golave të David Hancko dhe David Strelec. Gjermanët e nisën keq fushatën…

Sport

04/09/2025 23:25

Janë zhvilluar mbrëmë disa ndeshje interesante në kuadër të kualifikueseve evropiane për Kupën e Botës 2026, me rezultate surprizë dhe performanca mbresëlënëse nga disa prej skuadrave.

Befasia më e madhe e mbrëmjes erdhi nga Sllovakia, e cila mposhti Gjermaninë me rezultatin 2-0, falë golave të David Hancko dhe David Strelec. Gjermanët e nisën keq fushatën kualifikuese, duke pësuar humbje në ndeshjen e parë të Grupit A, transmeton lajmi.net.

Në një tjetër duel të fortë, Holanda nuk arriti më shumë se një barazim 1-1 ndaj Polonisë në shtëpi. Golin e vendasve e realizoi Denzel Dumfries, ndërsa Matty Cash i dhuroi një pikë të vlefshme polakëve.

Spanja tregoi klasë në transfertën ndaj Bullgarisë, duke fituar bindshëm me rezultat 0-3. Golat për “La Roja” u shënuan nga Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella dhe Mikel Merino.

Ndërkohë, Belgjika zhvilloi një ndeshje spektakolare kundër Litenshtajnit, duke triumfuar me rezultat të thellë 0-6.

Rezultatet e plota të mbrëmjes:

Grupi A

  • Luksemburg 1-3 Irlanda e Veriut

  • Sllovaki 2-0 Gjermani

Grupi E

  • Gjeorgji 2-3 Turqi

  • Bullgari 0-3 Spanjë

Grupi F

  • Lituani 1-1 Maltë

  • Holandë 1-1 Poloni

Grupi J

  • Kazakistan 0-1 Uells

  • Litenshtajn 0-6 Belgjikë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 4, 2025

Shqipëria mposht Gjibraltarin në miqësore, Asani vendos nga penalltia

September 4, 2025

Momenti kur rrufeja ndërpreu konferencën e Kosovës para ndeshjes me Zvicrën

September 4, 2025

Kosova zhvillon stërvitjen zyrtare në Basel para përballjes ndaj Zvicrës

September 4, 2025

Broja dhe Daku udhëheqin sulmin – formacioni i Shqipërisë ndaj Gjibraltarit

September 4, 2025

​Ademi: Avdullahu mund të bëhet Xhaka i Kosovës

September 4, 2025

Robinho bëhet trajner i futbollit në burg

Lajme të fundit

Lushi: Specialja është test për Kosovën, shteti ka...

Moti për të premten: Diell dhe vranësira të...

Kryeziu për Listën Serbe: 61 vota duhet t’i...

Demhasaj: Deputetët e PDK-së e AAK-së gabuan me votimin e Dimal Bashës