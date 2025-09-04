Përfundon nata e ndeshjeve kualifikuese për “Katar 2026” – Sllovakia trondit Gjermaninë, Spanja dhe Belgjika bindin me fitore të thella
Janë zhvilluar mbrëmë disa ndeshje interesante në kuadër të kualifikueseve evropiane për Kupën e Botës 2026, me rezultate surprizë dhe performanca mbresëlënëse nga disa prej skuadrave.
Befasia më e madhe e mbrëmjes erdhi nga Sllovakia, e cila mposhti Gjermaninë me rezultatin 2-0, falë golave të David Hancko dhe David Strelec. Gjermanët e nisën keq fushatën kualifikuese, duke pësuar humbje në ndeshjen e parë të Grupit A, transmeton lajmi.net.
Në një tjetër duel të fortë, Holanda nuk arriti më shumë se një barazim 1-1 ndaj Polonisë në shtëpi. Golin e vendasve e realizoi Denzel Dumfries, ndërsa Matty Cash i dhuroi një pikë të vlefshme polakëve.
Spanja tregoi klasë në transfertën ndaj Bullgarisë, duke fituar bindshëm me rezultat 0-3. Golat për “La Roja” u shënuan nga Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella dhe Mikel Merino.
Ndërkohë, Belgjika zhvilloi një ndeshje spektakolare kundër Litenshtajnit, duke triumfuar me rezultat të thellë 0-6.
Rezultatet e plota të mbrëmjes:
Grupi A
Luksemburg 1-3 Irlanda e Veriut
Sllovaki 2-0 Gjermani
Grupi E
Gjeorgji 2-3 Turqi
Bullgari 0-3 Spanjë
Grupi F
Lituani 1-1 Maltë
Holandë 1-1 Poloni
Grupi J
Kazakistan 0-1 Uells
Litenshtajn 0-6 Belgjikë./lajmi.net/