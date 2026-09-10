Përditësimi i fundit, kthehet qetësia në pikat kufitare të Kosovës
Të gjitha pikat e kalimit kufitar të Kosovës aktualisht paraqiten pa pritje për automjete dhe kamionë. Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, pritjet në hyrje dhe dalje janë 0 minuta, ndërsa kolonat janë 0 metra në të gjitha pikat kufitare. Të dhënat e përditësuara në orën 17:35 tregojnë se situata është e…
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Të gjitha pikat e kalimit kufitar të Kosovës aktualisht paraqiten pa pritje për automjete dhe kamionë.
Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, pritjet në hyrje dhe dalje janë 0 minuta, ndërsa kolonat janë 0 metra në të gjitha pikat kufitare.
Të dhënat e përditësuara në orën 17:35 tregojnë se situata është e qetë në pikat si Dheu i Bardhë, Merdarë, Hani i Elezit, Muçibabë, Qafë e Morinës, Qafë e Prushit dhe pikat e tjera.
Gjithashtu, nuk raportohet pritje apo kolona as për kamionë.