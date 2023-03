Për shkak të premtimit të modeles italiane, shumë tifozë “luten” që Napoli ta fitojë Championsin

Paola Saulino, një modele tërheqëse italiane për të rritur, është një nga arsyet pse një numër i madh i tifozëve neutralë të futbollit do të kërkojnë që Napoli të fitojë Ligën e Kampionëve këtë vit.

Paola ka treguar edhe më herët, gjatë një bisede me mediat angleze, se do të zhvishet lakuriq dhe do të parakalojë nëpër qytet me një autobus të hapur, ndërsa të premten e ka parë me shumë emocione shortin për çerekfinalet dhe gjysmëfinalet.

Ajo është e bindur se Napoli do ta eliminojë Milanin pas dy ndeshjeve dhe në atë rast rivali i tyre në gjysmëfinale do të jetë Interi ose Benfica.

Sigurisht rivalë ndaj të cilëve napolitanët do të jenë favorit të lehtë.

“Tani mund të them publikisht se do të bëj diçka vërtet të çmendur nëse Napoli është kampion. Do të marr me qira një autobus me majë të hapur, do të zhvishem lakuriq dhe do të shkoj nëpër Napoli dhe në këtë mënyrë do të festoj titullin e klubit tim të preferuar”, tha së fundmi italiania dhe shtoi:

“Kjo është diçka që mund ta përballoj. Marrja me qira e një autobusi të tillë nuk është e shtrenjtë, ndoshta rreth 3000 euro. Do të kontaktoj personat e përfshirë për të rezervuar një autobus të tillë për festën e titullit. Do të jetë gjëja më e çmendur që kam bërë ndonjëherë në jetën time”./Lajmi.net/