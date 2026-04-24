Pejë: Gruaja kanoset nga burri i saj, i publikohen fotot intime në rrjete sociale
Një grua ka raportuar burrin e saj për kanosje në Pejë.
Korrespodenti Valdrin Daci i ftuar në emisionin “Ora 7” ka sjellur detaje në lidhje me këtë rast.
“Një nga rastet që ka ndodhur orëve të fundit është kanosja e një gruaje nga burri i saj. Policia ka raportuar se një grua ka denoncuar burrin e saj sepse ka kanosur… Deklarimi i gruas ka qenë se fotot e saj janë plasuar në rrjetet sociale, përkatësisht është mësuar jozyrtarisht se janë postuar në SnapChat”, tha Daci.