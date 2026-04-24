Pejë: Gruaja kanoset nga burri i saj, i publikohen fotot intime në rrjete sociale

Një grua ka raportuar burrin e saj për kanosje në Pejë. Korrespodenti Valdrin Daci i ftuar në emisionin “Ora 7” ka sjellur detaje në lidhje me këtë rast. “Një nga rastet që ka ndodhur orëve të fundit është kanosja e një gruaje nga burri i saj. Policia ka raportuar se një grua ka denoncuar burrin…

24/04/2026 08:33

Një grua ka raportuar burrin e saj për kanosje në Pejë.

Korrespodenti Valdrin Daci i ftuar në emisionin “Ora 7” ka sjellur detaje në lidhje me këtë rast.

“Një nga rastet që ka ndodhur orëve të fundit është kanosja e një gruaje nga burri i saj. Policia ka raportuar se një grua ka denoncuar burrin e saj sepse ka kanosur… Deklarimi i gruas ka qenë se fotot e saj janë plasuar në rrjetet sociale, përkatësisht është mësuar jozyrtarisht se janë postuar në SnapChat”, tha Daci.

Artikuj të ngjashëm

April 24, 2026

Kuvendi mban dy seanca, njëra nga to me 10 pika të...

April 24, 2026

Sot shpallet vendimi për tre të akuzuarit në rastin e sulmit...

April 23, 2026

Moti për të premtën

April 23, 2026

Gjermania kërkon heqjen e votimit unanim në BE, çfarë do të...

April 23, 2026

Irani pretendon se ka inkasuar të ardhurat e para nga tarifa...

April 23, 2026

OKB jep alarmin: Lufta në Iran po i shtyn më shumë...

