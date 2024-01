Peci në Berlin: Prezanton politikat bujqësore në takimin mes BE dhe shteteve të BP Në margjinat e Forumit Global për Ushqim dhe Bujqësi (GFFA) në Berlin, ministri i Bujqësisë, Faton Peci, ka zhvilluar sot një takim zyrtar me homologun e tij nga Lituania, Kestutis Navickas, me të cilin kanë bashkëbiseduar rreth sukseseve dhe sfidave në bujqësi, si dhe thellimit të bashkëpunimit mes dy vendeve. Gjatë këtij takimi, ministri Peci…