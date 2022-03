​PDK rikthehet në Gjermani

Sot, nën përkujdesjen e Departamentit për Diasporë, në Rosenheim të Bavarisë është mbajtur tubimi madhështor i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili shënon fillimin e organizimit të madh të PDK-së në Gjermani, me struktura dhe nën-struktura, brenda të cilave do të jenë të angazhuar shumë veprimtarë.

“Rikthimi i PDK-së në qeverisje, fillon pikërisht me rikthimin e saj në diasporë. PDK do të jetë zëri i shumë veprimtarëve të devotshëm, zëri i anëtarësisë, rinisë dhe veçanërisht zëri i grave, të cilët me investimin e dijes dhe kapitalit, do të jenë shpresë e perspektivës së zhvillimit të vendit,” ka shkruar Elmi Reçica, deputet dhe udhëheqës i Departamentit për Diasporë.

“Sot u fillua me Bavarinë dhe do ta përfundohet me Berlinin. Na priftë e mbara”, ka shtuar ai në një postim në Facebook.