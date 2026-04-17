PDK mban mbledhjen e Kryesisë, vendosë ta mbledhë Këshillin Drejtues me 20 prill

Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt të Kryesisë, ku u diskutua lidhur me zhvillimet aktuale politike dhe institucionale në vend, si dhe procesin e organizimit të brendshëm të partisë. Në këtë mbledhje, Kryetari Hamza dhe kryesia vendosën që të thërrasin mbledhjen e Këshillit Drejtues të PDK-së të hënën, më 20 prill,…

17/04/2026 18:45

Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt të Kryesisë, ku u diskutua lidhur me zhvillimet aktuale politike dhe institucionale në vend, si dhe procesin e organizimit të brendshëm të partisë.

Në këtë mbledhje, Kryetari Hamza dhe kryesia vendosën që të thërrasin mbledhjen e Këshillit Drejtues të PDK-së të hënën, më 20 prill, raporton lajmi.net

Pas kësaj mbledhje, PDK do të dalë me një Deklaratë Politike, përmes së cilës do të formalizohen qëndrimet dhe veprimet e partisë lidhur me aktualitetin politik dhe çështjet me rëndësi për qytetarët./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 17, 2026

Detaje të reja nga tragjedia në Ferizaj, dyshohet se 15-vjeçari kishte...

April 17, 2026

Edona Llalloshi deklaron pasurinë – Dy Mercedesë në vlerë 108 mijë...

April 17, 2026

Deputetja e VV’së për Bordin e Paqes: Nuk e ndryshojmë përmbajtjen...

April 17, 2026

Irani nuk do ta mbyllë më kurrë Ngushticën e Hormuzit, thotë Trump

April 17, 2026

Trump mirëpret hapjen e Hormuzit, por paralajmëron vazhdimin e bllokadës ndaj...

April 17, 2026

E konfirmon Iranit: Hapet zyrtarisht Ngushtica e Hormuzit për të gjitha...

Detaje të reja nga tragjedia në Ferizaj, dyshohet...

Edona Llalloshi deklaron pasurinë – Dy Mercedesë në...

Deputetja e VV’së për Bordin e Paqes: Nuk...

Votimi për 2 gjyqtarët e Kushtetueses hyn në...