Pavarësisht protestës së bizneseve, drejtori i ZRrE-së thotë se 1 qershori do të jetë data e liberalizimit të tregut: Vendimi është ende në fuqi Ymer Fejzullahu drejtor i ZRRE-se ka folur rreth protestës së bizneseve sot. Ai thotë se pavarësisht gjithë këtyre kundërshtimeve vendimi do të hyjë në fuqi nga 1 qershori dhe bizneset do të detyrohen të dalin në treg të hapur energjetik. “Bordi i ZRRE-së i ka shqyrtu këto çështje dhe vendimi është në fuqi ende”, tha…