Pasi prishi raportet me Sabianin dhe Tan Bramën, Ilir Shaqiri miqësi me Palomën dhe Meridianin

Këto që ju shihni në foto është rasti kur miqësia funksionon edhe jashtë formatit.

Fituesi i edicionit të parë, Ilir Shaqiri, po jeton tashmë mes Tiranës dhe Romës, ku pas angazhimeve të tij në karrierë, gjen kohë edhe për miqtë e lojës.

Ashtu siç shihet, ai ka konsumuar një pije me Meridianin dhe Palomën, dy ish-konkurrentë që në lojën e tyre nuk shkuan gjatë. Pas përfundimit të spektaklit, Iliri ka vijuar të ruajë kontakte të mira me disa nga ish-banorët. Ashtu sikurse humbi edhe disa miq. Mjaftojmë të kujtojmë këtu miqësinë e prishur me Sabianin, me të cilin quheshin vëllezër.

Nga ana tjetër, në fokus të mediave ka qenë edhe raporti konfliktual që ai dhe Tan Brama krijuan kohët e fundit. Ndonëse brenda në shtëpi dukeshin si dy miq, jashtë mes tyre kanë dalë fakte të tjera, duke çuar në prishjen e marrëdhënieve në formën më të keqe të mundshme. Por teksa ai ka hedhur pas krahëve disa miq, duket se të tjerët i mban fort. Dhe ky është rasti i kësaj fotoje, teksa nga një grup i madh miqësor që ishin, tashmë tavolina përbëhet nga tre pjesëtarë.

Pas përfundimit të lojës, Iliri ruan raporte të mira edhe me Arjolën dhe Arditin, por të kushtëzuar nga angazhimet e tyre, duket se dy personazhet e tjera kanë munguar nga mbrëmja festive e kësaj tresheje.

Si Meridiani, ashtu edhe Paloma e kanë treguar edhe pas përfundimit të “Big Brother” që ruajnë një marrëdhënie të mirë me disa nga pjesëmarrësit, dhe në fakt kjo thotë gjithçka./Panoramaplus