​Pas Tërnavës edhe ipeshkvi Dodë Gjergji me apel për politikanët: Mendoni për të ardhmen, jo për pushtetin

Ipeshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji ishte i pari që i shkoi në vizitë myftiut të Kosovës, Naim Tërnava në pritjen e organizuar në BIK me rastin e Festës së Kurban Bajramit. Edhe Gjergji, sikurse Tërnava më herët me rastin e faljes së namazit të Kurban Bajramit, përçoi nevojën për unitet politik. “Jam këtu për të…

Lajme

27/05/2026 09:40

Ipeshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji ishte i pari që i shkoi në vizitë myftiut të Kosovës, Naim Tërnava në pritjen e organizuar në BIK me rastin e Festës së Kurban Bajramit.

Edhe Gjergji, sikurse Tërnava më herët me rastin e faljes së namazit të Kurban Bajramit, përçoi nevojën për unitet politik.

“Jam këtu për të shprehur mirënjohjet tona, ashtu që të dëshmojmë ashtu si gjithherë respektin e ndërsjell, bashkëjetesën ndërfetare dhe bashkëndarjen e ndjenjave të festës, duke uruar Bajramin. Çdo festë është një vetëdije e njeriut për t’u nënshtruar para dashurisë që buron nga qielli…. Është një moment i mirë që së bashkë me Naimin, në këtë festë të lutemi edhe për vendin tonë, edhe për politikën tonë, që të qetësohet dhe të marrë përgjegjësi dhe të mos vazhdojmë të flasim kush ka për të pasur pushtet por ku do të çojmë të ardhmen e fëmijëve tanë”, tha ai.

E, më herët – me rastin e faljes së namazit të Kurban Bajramit, myftiu Tërnava para besimtarëve myslimanë deklaroi se fushata me akuza e urrejtje nuk i shërben të ardhmes së Kosovës.

Këto deklarata të prijësve fetarë erdhën në prag të zgjedhjeve të parakohshme që do të mbahen më 7 qershor në Kosovë, një ditë para hapjes zyrtare të fushatës.

Artikuj të ngjashëm

May 27, 2026

​Osmani vlerëson punën e BIK-ut: Vazhdimisht jep kontribut atdhetar

May 27, 2026

​Kurti viziton Tërnavën: Bajrami na obligon solidaritetin e bujarinë për të...

May 27, 2026

Osmani uron Bajramin: Le të hapim zemrat për më shumë dashuri...

May 27, 2026

Në krah me nënën Rukë, Ramush Haradinaj uron Kurban Bajramin

May 26, 2026

Diskutimet për zgjerimin, The Guardian: BE mund t’ua mohojë anëtareve të...

May 26, 2026

Interneti është rikthyer pjesërisht në Iran, thotë organizata mbikëqyrëse

Lajme të fundit

​Osmani vlerëson punën e BIK-ut: Vazhdimisht jep kontribut atdhetar

​Kurti viziton Tërnavën: Bajrami na obligon solidaritetin e...

Osmani uron Bajramin: Le të hapim zemrat për...

Në krah me nënën Rukë, Ramush Haradinaj uron Kurban Bajramin