Pas tërheqjes nga gara, Ilir Vrenozi jep deklaratën e parë

Pasi la garën në Big Brother VIP Albania 5, Ilir Vrenozi, ka dhënë një intervistë për “Shqipëria Live”. Ish-konkurrenti tregoi arsyet se përse vendosi që këtë eksperiencë ta linte në mes. “Një muaj aty m’u duk shumë. E ndava mendjen kur u futa brenda, të mos mendoja për familjen. Ajo është eksperienca më e mirë,…

ShowBiz

14/01/2026 15:04

Pasi la garën në Big Brother VIP Albania 5, Ilir Vrenozi, ka dhënë një intervistë për “Shqipëria Live”.

Ish-konkurrenti tregoi arsyet se përse vendosi që këtë eksperiencë ta linte në mes.

“Një muaj aty m’u duk shumë. E ndava mendjen kur u futa brenda, të mos mendoja për familjen. Ajo është eksperienca më e mirë, e përjetova. Më vjen keq që përfundoi kështu”, u shpreh ai.

Tutje tha: “Pas dy javësh, vajtja tek zhavorri… Kisha hallin e shëndetit. Stenaldo është njeriu më i mirë që kam njohur. Ai qau më shumë se për nënën dje, më tha nuk kam me kë të qaj tani. Aty bëhesh si i familjes”.

“Nuk dal dot nga vetja. Nuk bëj dot që të kapem kot, disa persona e bëjnë aty. Mua më kanë dashur aty”.

Iliri nga ana tjetër ishte në një televotim, i cili me gjasë tani mund të anulohet.

Në spektaklin e së martës u largua nga Big Brother edhe këngëtarja Lore.

Artikuj të ngjashëm

January 14, 2026

Ilir Vrenozi lë garën e Big Brother Vip Albania 5

January 14, 2026

Nuk e kursejnë – Limi dhe Dolce me puthje e skena intime përpara Albës

January 14, 2026

Donika Kadaj në “hap me FaceApp”- ndërhyrja edhe në fotografitë zyrtare,...

January 14, 2026

Kjo është banorja që u eliminua nga Big Brother VIP Albania 5

January 14, 2026

“Prej dikujt që s’e pret…” – Benita flet për Klodin nën emocione

January 13, 2026

“Po zihen femrat për ty” – Elijona flet me Limin për...

Lajme të fundit

Greqia goditet nga një tjetër zinxhir tërmetesh

Komuna e Drenasit: Po sanohen dëmet nga vërshimet në Çikatovë të Vjetër

Arrestohen në Podujevë dy persona të kërkuar me urdhëresë nga Gjykata

Gjykata e Apelit ndryshon vendimin, ia ul dënimin...