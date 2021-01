Pas skandalit të fundit, ky konkurrent largohet nga “Përputhen”

Emisioni “Përputhen” këto ditë po përballet me të papritura nga ana e konkurrentëve, shkruan lajmi.net.

Para pak ditësh, Andi dhe Tea njoftuan se po largohen nga emisioni si çift, me qëllim që të vazhdojnë njohjen jashtë.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Por, mbrëmë fotografitë që qarkulluan në rrjet, konfirmuan se Tea është e lidhur me Beartin.

Pas gjithë kësaj zhurme, konkurrenti Arbër Aruci ka njoftuar se po largohet nga emisioni dhe kjo për shkak të disa angazhimeve personale jashtë Shqipërisë.

“Pershendetje miqt e mi dua te boj nje njoftim per te gjith ju qe me keni ndjekur dhe mbështetur deri tani, kam vendosur te mos jem me pjes e emisionit per arysje personale te disa angazhimeve dhe detyrave shume te rëndësishme te lëna pezull jasht Shqiperis”, ka shkruar ndër të tjera ai.

Arbri falënderoi produksionin dhe kolegët që e mbështetën në këtë aventurë, që prej fillimit kur hyri në emision.

Por, përmes një tjetër postimi, ai “thmboi” lidhur me ngjarjen e fundit mes Teas-Beartit e Andit.

“Shyqyr qe dola single une me pa zoti”, shënoi Arbër Aruci. /Lajmi.net/