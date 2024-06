Pas shtatzanisë: Kiara qenka rikthyer në super formë Kiara Tito e lindi rreth nje muaj me pare vajzën e saj, te cilen e pagezuan me emrin Luna Mari Ejlli. Moderatorja nuk ka dashur të humbasë kohë, por menjëherë pas shtatzënisë ka nisur perpjekjet per ta rikthyer në top formë fizikun e saj, dhe ia ka dale! Ajo ka postuar një fotografi në Instagram…