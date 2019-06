Përmes rrjeteve sociale, blogeri dhe reperi kanë shyer fjalët, por duket se sherri nuk ka mbaruar, shkruar lajmi.net.

Së fundi, Olti ka publikuar një fotografi në Instagram, në të cilën nuk ka munguar as komenti i Noizyt.

“Bej tag lokalit te japin pije falas dhe Merru me punt e tjerve se vet ske. Deshtak”, janë fjalët e Noizyt.

Por, Olti nuk e la me kaq dhe ia ktheu “Hahaha ik te Portokalli se na gajase me humor se me këngë spo bën gjo. Të gjitha njësoj ke 10 vjet. Deshtak kronik”. /Lajmi.net/