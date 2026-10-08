Pas natës së vështirë në Trepçë, Rizvanolli: Të gjithë minatorët janë jashtë

Artane Rizvanolli ministre e Ekonomisë, ka thënë falënderuar ekipet e Trepçës, KOSTT’it dhe të tjerët, që kanë dhënë kontributin e tyre për nxjerrjen e minatorëve që u bllokuan dje për disa orë. Rizvanolli, ka thënë se ndërrimi i parë ka nisur punën normalisht. ‘’Të gjithë minatorët kanë dalë në sipërfaqe, të fundit në orën 02:50…

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08/10/2026 11:38

Artane Rizvanolli ministre e Ekonomisë, ka thënë falënderuar ekipet e Trepçës, KOSTT’it dhe të tjerët, që kanë dhënë kontributin e tyre për nxjerrjen e minatorëve që u bllokuan dje për disa orë.

Rizvanolli, ka thënë se ndërrimi i parë ka nisur punën normalisht.

‘’Të gjithë minatorët kanë dalë në sipërfaqe, të fundit në orën 02:50 të mëngjesit, pas rikthimit të furnizimit me energji në minierë. Ndërrimi i parë ka nisur punën normalisht. Falënderoj ekipet e Trepçës, KOSTT-it dhe të gjithë ata që kontribuuan për përballimin e situatës’’, ka deklaruar ajo.

Ndryshe, Trepça përmes në komunikate për media sot, ka bërë të ditur se, 54 minatorë kanë dalë përmes shkallëve emergjente, ndërsa 9 kanë qëndruar në minierë deri në rikthimin e furnizimit me energji elektrike.

‘’54 minatorë kanë dalë në sipërfaqe përmes shkallëve emergjente;  9 minatorët e mbetur kanë qëndruar në minierë deri në rikthimin e furnizimit me energji elektrike. Furnizimi me energji elektrike për Minierën me Flotacion Trepça në Stan Tërg është rikthyer në orën 02:30, ndërsa 9 minatorët e mbetur kanë dalë në sipërfaqe në orën 02:50’’, ka deklaruar Trepça më herët.

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