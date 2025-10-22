Pas mbi 10 vjetësh stabilitet, çmimi i arit pëson rënien më të madhe
Çmimet e arit sot kanë shënuar një rikuperim të lehtë, pasi rritja e tyre spektakolare një ditë më parë u ndërpre papritur.
Rënia e çmimit të arit, i cili tradicionalisht konsiderohet si një strehë e sigurt në kohë pasigurie, ndodhi sepse investitorët vendosën të realizojnë fitimet pas rritjes rekord. Një arsye shtesë ishte edhe optimizmi përpara një raundi të ri të negociatave tregtare ndërmjet zyrtarëve amerikanë dhe kinezë.
Në treg, sot një ons ar është tregtuar me çmimin prej 4.141,48 dollarësh, që përfaqëson një rritje më të vogël se 0,4 për qind. Një ditë më parë, të martën, çmimi i menjëhershëm i arit ra me 6,3 për qind, në 4.082,03 dollarë për ons, pasi të hënën kishte arritur nivelin rekord prej 4.381,21 dollarësh, raporton CNN.
Kontratat amerikane të së ardhmes për arin e përfunduan ditën me një rënie prej 5,7 për qind, në 4.087,70 dollarë – rënia më e madhe që nga prilli i vitit 2013. Edhe çmimet e argjendit dhe platinës ranë ndjeshëm të martën, përkatësisht me 7 dhe 5 për qind.
Analistët theksojnë se shitja masive erdhi pas javësh me blerje intensive, gjë që e çoi çmimin e arit në nivele të mbinxehura. Gjatë vitit 2025, ari ka regjistruar fitime historike – me një rritje mbi 50 për qind – duke tejkaluar edhe periudha turbulente si pas sulmeve të 11 shtatorit, krizës financiare të vitit 2008 apo pandemisë së Covid-19.
Vetëm në dy muajt e fundit, çmimet janë rritur me 25 për qind, të nxitura nga kërkesa e lartë për shkak të rritjes së borxhit shtetëror amerikan, pasigurisë politike dhe spekulimeve për ulje të mëtejshme të normave të interesit nga Rezerva Federale.
Megjithatë, optimizmi për uljen e tensioneve tregtare mes Uashingtonit dhe Pekinit, si dhe rikuperimi i dollarit amerikan, i kanë shtyrë investitorët të sigurojnë fitimet.
Pavarësisht tensioneve të rikthyera javët e fundit, pritet që përfaqësuesit tregtarë të dy ekonomive më të mëdha në botë të takohen më vonë gjatë kësaj jave.
Si një tjetër arsye për rënien e çmimeve të arit, analistët përmendin edhe përfundimin e festivalit Diwali në Indi, konsumatori i dytë më i madh i arit në botë, çka ka ulur kërkesën fizike për këtë metal të çmuar.