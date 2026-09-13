Pas formimit të Qeverisë, Haxhiu: Pres që deputetët ta ushtrojnë përgjegjësinë e tyre kushtetuese për zgjedhjen e Presidentit
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu ka shkruar pasi e ka konsideruar Kuvendin të konstituuar dhe të formuar Qeverinë e re të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti. Ajo ka uruar Kurtin dhe të gjithë kabinetin e ri, të cilëve iu ka dëshiruar punë të mbarë dhe suksese në përgjegjësitë që kanë marrë. “Përpara kemi shumë…
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Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu ka shkruar pasi e ka konsideruar Kuvendin të konstituuar dhe të formuar Qeverinë e re të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti.
Ajo ka uruar Kurtin dhe të gjithë kabinetin e ri, të cilëve iu ka dëshiruar punë të mbarë dhe suksese në përgjegjësitë që kanë marrë.
“Përpara kemi shumë punë të përbashkët në jetësimin e reformave, zhvillimin e ekonomisë, forcimin e sundimit të ligjit dhe avancimin e pozitës ndërkombëtare të Republikës së Kosovës. Kuvendi do ta bëjë pjesën e vet, duke ndjekur agjendën legjislative dhe duke ushtruar mbikëqyrjen parlamentare mbi punën e ekzekutivit”, ka shkruar Haxhiu.
Pas konstituimit të Kuvendit dhe Qeverisë, Haxhiu ka thënë se për kompletimin e institucioneve është edhe një hap i rëndësishëm që është zgjedhja e Presidentit të Republikës.
“Pres që deputetët ta ushtrojnë përgjegjësinë e tyre kushtetuese dhe që ky proces të përmbyllet me sukses. Kosova ka nevojë për institucione të forta, funksionale dhe stabile dhe jo për pritje dhe vonesa të reja”, ka shkruar Haxhiu. /Lajmi.net/
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