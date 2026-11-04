Pas dorëheqjes së Gazmend Hoxhës, hapet konkursi për drejtor të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës

Pas dorëheqjes së Gazmend Hoxhës nga pozita e drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës, është hapur konkursi për përzgjedhjen e drejtorit të ri të këtij institucioni. Hoxha dha dorëheqje më 30 tetor, ndërsa vendimi i tij u pranua nga kryeministri Albin Kurti, i cili caktoi Fehmi Hotin ushtrues detyre të drejtorit të Përgjithshëm të…

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04/11/2026 16:29

Pas dorëheqjes Gazmend Hoxhës nga pozita e drejtorit Përgjithshëm Policisë Kosovës, është hapur konkursi për përzgjedhjen e drejtorit ri këtij institucioni.

Hoxha dha dorëheqje 30 tetor, ndërsa vendimi i tij u pranua nga kryeministri Albin Kurti, i cili caktoi Fehmi Hotin ushtrues detyre drejtorit Përgjithshëm Policisë.

Hapja e konkursit vjen pas largimit Hoxhës, i cili letrën e dorëheqjes e cilësoi vendimin si dorëheqje morale, pas rastit vrasjes Arlinda Zekajt Pejë.

Detajet për kriteret e konkursit, afatin e aplikimit dhe kushtet për kandidatët janë  shpalljen zyrtare. /Lajmi.net/

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