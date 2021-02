Partnerja e Ronaldos bëhet me linjë të veshjeve

Georgina Rodriguez ka njoftuar ndjekësit se po hap biznesin e saj, që është një linjë e veshjeve, shkruan lajmi.net.

Këtë njoftim, partnerja e Ronaldos e bëri duke publikuar kampanjën e parë për markën e saj, teksa shihet e veshur me të kuqe.

“Om by G ❤️ Së shpejti! Shumë e ngazëllyer ta ndaj me ju atë që po vjen @ombygio ✨🌍🌹”, shkruan Georgina.

Me anë të postimeve në faqen e markës së saj, kuptohet se veshjet që do të shiten nga ky biznes do të jenë vetëm sportive.

Kjo vjen pak ditë pas pushimeve që bukuroshja dhe futbollisti i kaluan në Itali. /Lajmi.net/