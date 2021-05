Paris Hilton merr gjithë vëmendjen në një dalje publike me të fejuarin

Ajo nuk ka qenë asnjëherë larg nga kamerat, edhe kur ka shijuar darkë me të fejuarin e saj Carter Reum.

Trashëgimtarja, 40-vjeçare pozoi me gëzim për paparazzet jashtë pikës së famshme Craig në West Hollywood të martën në mbrëmje, transmeto lajmi.net.

Ylli i Simple Life, ishte duke u argëtuar me fotografët teksa merrte poza të ndryshme para se të shkonte për darkë.

Hilton pozoi me shaka përballë një muri shumëngjyrësh me një fustan elegant blu të errët me një dekolte paksa të zhytur.

Flokët e saj të shkurtër biondë ranë në shpatullat e saj me syze dielli të trasha dhe vathë diamanti të konsiderueshëm për datën e darkës.

Ajo e përfundoi dukjen e saj me take të zeza ndërsa mbante një pallto të zezë plus një çantë argjendi dhe të zezë.

Reum, doli me një këmishë blu nën një pallto të kaltër blu që përputhej ndërsa u pa duke ecur në Craig.

Ai gjithashtu kishte veshur pantallona të zeza dhe atlete të bardha, ndërsa shkonte për në darkën e tij me Hilton, me të cilen është në lidhje që nga dhjetori i vitit 2019./Lajmi.net/