Parashikimi i motit për të martën

Të martën parashikohet të mbajë mot kryesisht i vranët dhe herë pas here me reshje lokale shiu, ndërsa në zonat malore pritet të paraqiten në formë të borës. Reshjet më të përqëndruara pritet të jenë në zonën juglindore dhe lindore. Era do të fryjë nga verilindja, e cila herë pas here pritet të jetë e…

Lajme

12/10/2026 22:48

Të martën parashikohet të mbajë mot kryesisht i vranët dhe herë pas here me reshje lokale shiu, ndërsa në zonat malore pritet të paraqiten në formë të borës. Reshjet më të përqëndruara pritet të jenë në zonën juglindore dhe lindore.

Era do të fryjë nga verilindja, e cila herë pas here pritet të jetë e fortë, me shpejtësi prej 15-46 km/h.

Temperaturat do të pësojnë ulje të theksueshme, me minimale që do të lëvizin prej 7 deri në 9°C, ndërsa ato maksimale prej 10 deri në 14°C. /MeteoKosova/

Artikuj të ngjashëm

October 12, 2026

“E vërteta gjithmonë”, Lirim Mehmetaj reagon pas zhvillimeve të fundit me...

October 12, 2026

Maqedonci: “VALOR SHIELD 2026” dëshmon avancimin dhe profesionalizmin e FSK-së...

October 12, 2026

Kosova nënshkruan marrëveshje mbi 40 milionë euro për shëndetësinë me Bankën...

October 12, 2026

Çitaku i reagon Gani Gecit: Askush nuk merr leje prej teje...

October 12, 2026

Grindja për buxhetin: Merz nuk pranon kompromisin e Irlandës

October 12, 2026

Austria ofron deri në 5000 euro financim për revoim të shtëpisë

Lajme të fundit

Atalanta i jep fund serisë negative, Venezia mbetet pa pikë

“E vërteta gjithmonë”, Lirim Mehmetaj reagon pas zhvillimeve...

Maqedonci: “VALOR SHIELD 2026” dëshmon avancimin dhe profesionalizmin...

Kosova nënshkruan marrëveshje mbi 40 milionë euro për...