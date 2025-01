Parashikimi i motit për nesër Për të dielën parashikohet të mbajë mot me vranësira të ulëta dhe intervale me diell në orët e mëngjesit, ku mund të paraqiten edhe kushtet për mjegull nëpër ultësira dhe lugina, ndërsa gjatë ditës pritet vranësirat të tërhiqen në pjesën më të madhe të vendit. Era do të fryjë e lehtë me shpejtësi prej 1-16…