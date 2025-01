Parashikimi i motit për ditën e nesërme

Nesër në Kosovë do të ketë sërish shtim të vranësirave, por do të kemi edhe rikthimin e mjegullës gjatë orëve të natës dhe mëngjesit.

Vonë pasdite ose në mbrëmje parashihet riga lokale shi vetëm në disa rajone.

Temperaturat pritet të lëvizin nga -1 deri në 8 gradë Celsius.

Në Shqipëri, Maqedoninë Veriore, Luginë të Preshevës dhe Mal të Zi të Enjten pritet të mbajë mot kryesisht i vranët e në disa zona me ndonjë interval kohor me diell. Reshje shiu priten në veri të Shqipërisë dhe Mal të Zi, ndërsa në zonat tjera kryesisht pa reshje, me mundësi për ndonjë rigë të izoluar.

Nga e premtja përmirësim gradual i motit. Do të kemi vranësira dhe mjegull në mëngjes, por gjatë ditës intervale kohore me diell dhe rritje të temperaturave afërisht deri në 10 gradë Celsius, kurse në fundjavë edhe mbi 10 gradë Celsius./MeteoBallkan