Paralajmëron Kurti: Rrezikun e një agresioni të hapur ushtarak e kemi jo larg kufijve tanëm kemi investuar 319 milionë euro për armatim bashkëkohor

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti gjatë fjalimit në akademinë përkujtimore për Epopenë e UÇK-së, tha se luftërat nuk i takojnë veç të kaluarës, dhe ato janë rikthyer në këtë shekull në kontinentin evropian. Ai foli për investimet që ka bërë shteti për ushtrinë.

“Në kohën kur shtetet e kontinentit tonë, po investojmë më shumë në pajisje dhe përgatitje ushtarake, edhe ne në Kosovë, që luftën e përjetuam, e mbijetuam në të shkuarën e afërt dhe që rrezikun e një agresioni të hapur ushtarak e kemi jo larg kufijve tanë, po punojmë për pajisjen e FSK-së me armatim modern dhe stërvitjen e saj, sipas artit bashkëkohor ushtarak. Në 4 vitet e fundit e kemi përmbushur kërkesën e NATO-s për dedikimin e së paku 2 për qind të bruto produktit vendor për mbrojtjen. Kemi investuar 319 milionë euro për armatim bashkëkohor siç janë dronët “Bayraktar”, sistemet antitank “Javelin”, tregoi tutje ai.

Kryeministri, tha se FSK dhe forcat tjera të sigurisë së vendit kanë moral të lartë, sepse marrin frymëzim të pashtershëm nga shembulli i luftës çlirimtare.

Kurti shtoi, se përpjekja për sigurinë dhe paqen do të vazhdojë me investimet në siguri, me aleancën e palëkundur me vendet demokratike, SHBA-të, vendet e BE-së, Mbretërinë e Bashkuar, Turqinë, Kanadanë e të tjera, e me bashkëpunimin, sidomos me Shqipërinë.