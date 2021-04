Paralajmëron Hyseni: Jemi në status-quo, Kosova mund të mbetet si Palestina

Ai ka thënë se sundimi i ligjit dhe luftimi i korrupsionit janë të lidhura me dialog, teksa ka paralajmëruar se nëse nuk kemi përfundim të dialogut atëherë mund të rrezikojmë të destabilizojmë rajonin.

“Kosova do të vazhdojë të mbesë në status-quo nëse ky kontest historik me Serbinë nuk mbyllet një herë e mirë. Kjo ndikon në përparimin e Kosovës. Anëtarësimin e Kosovës në NATO, BE dhe mekanizma tjera ku do të duhej të anëtarësohej si shtet i pavarur dhe sovran. Është nevojë akute, jetike për Kosovën që një herë e mirë ta mbyll këtë temë pasi nuk kemi të ardhme pa mbyllur kontestin historik me Serbinë. Për sa kohë mbetemi në gjendje të ngrirë. Edhe Kosova, edhe Serbia dhe çdo shtet i rajonit rrezikojmë të bëhemi rajon i konflikteve sikur Palestina. Tingëllojnë bukur deklaratat politike sikur sundimi i ligjit dhe luftimi korrupsionit, të cilat unë i përkrahu fuqishëm. Përsëri po them, zgjidhja e problemit Kosovë-Serbi krijon kushtet për këto”, ka thënë ai në T7.

Ndryshe, Hyseni ishte koordinator në kohën kur u arrit Marrëveshja e Uashingtonit më 4 shtator 2020, marrëveshje e koncentruar në aspektet ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë e ndërmjetësuar nga SHBA-ja.