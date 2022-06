Paralajmërojnë veteranët: Nëse eskalon protesta, përgjegjësia bie mbi Kurtin

Meqenëse të hënën e 6 qershorit do të mbahet seanca e Kuvendit të Kosovës, dhe si pikë e parë e rendit të ditës është miratimi i projektligjit për ndryshimin e ligjeve, me anë të të cilit ky pushtet po do që t'i heqë veteranët e luftës nga lidhja me pagën minimale, u vendos që të protestohet. Kështu deklaroi u.d. i kryetarit të OVL UÇK-së, Faton Klinaku gjatë një konference të sotme për media.