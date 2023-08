Paralajmërohet shi e rrufe për këtë javë në Kosovë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se të hënën do të mbajë mot kryesisht me diell, ku temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-18 gradë celsius, e ato maksimalet ndërmjet 31-35 gradë. Sipas IHMK-së, gjatë së martës do të ketë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Ato gjatë ditës pritet të shkaktojnë reshje shiu…